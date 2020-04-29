Возвращения в Латвию ждут 2,5 тысячи человек, 331 человеку нужна срочная репатриация

В списках МИД сейчас находится 2464 человека, желающих вернуться в Латвию из других стран. 331 человеку необходима срочная репатриация, сообщает LETA.

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Как написал у себя в социальных сетях министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич, ситуация постоянно меняется — в конце марта было 4300 человек, которые хотят вернуться, 259 из них репатриация была нужна срочно.

Всего вернулось уже 5000 репатриантов, в том числе большая часть тех, кто находился за пределами Европы. Если 20 марта в Азии, Африке и Австралии находилось 1077 латвийцев, то сейчас 442. Из них 75 ожидают срочной репатриации.

К 7 мая airBaltic совершит уже 33 репатриационных рейса.