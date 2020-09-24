Впервые констатирован случай Covid-19, связанный со школьными кружками
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В среду впервые был констатирован случай заражения Covid-19, связанный со школьными занятиями по интересам, сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

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Значительная часть государственных образовательных учреждений обеспечивает очное обучение, стараясь свести к минимуму пересечение потоков учеников. В то же время во время внеклассных занятий по интересам, в которых часто принимают участие ученики из разных классов, потоки учеников могут пересекаться.

Поэтому ЦПКЗ призывает родителей в особой тщательностью оценить распорядок дня детей.

Как сообщалось, на сегодняшний день случаи заражения Covid-19 зарегистрированы в ряде школ. Большинство из них находится в Риге, но случаи заболевания зарегистрированы также в учебных заведениях Олайне и Даугавпилса. Случаи заражения зафиксированы также в Латвийском университете и некоем детском саду в Риге.

По данным ЦПКЗ, за прошедшие сутки в Латвии зарегистрировано 22 новых случая Covid-19, в том числе заболели трое детей в возрасте до 9 лет.

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LETA

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LETA

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Центр профилактики и контроля заболеваний Koronavīruss Covid-19 Даугавпилс Олайне
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