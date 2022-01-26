Впервые не открылся пункт вакцинации — все сотрудники заразились ковидом
Foto: LETA

Накануне, 25 января свои услуги не мог предоставить один из пунктов вакцинации — его сотрудники заболели коронавирусом. В Национальной службе здравоохранения заявили, что подобное, вероятно, не будет исключением, со ссылкой на Латвийское телевидение пишет rus.lsm.lv.

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"Возможна ситуация, когда в некоторых пунктах будут сокращены рабочие часы или урезаны дни работы в муниципальных центрах. Сегодня мы не смогли открыть один пункт, потому что врачи заболели. В настоящее время пытаемся реорганизовать свои внутренние ресурсы. Но если такая тенденция появилась, то она будет продолжаться", — пояснила руководитель отдела проекта вакцинации Национальной службы здравоохранения Эва Юхневич.

Число отсутствующих на рабочих местах и инфицированных коронавирусом медиков за последнюю неделю увеличилось. Председатель правления Рижской Восточной клинической больница Имант Паэглитис пояснил, что в случае критической ситуации оценивается возможность допуска в ковид-отделение инфицированных медиков без симптомов Covid-19 и с легким течением заболевания.

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