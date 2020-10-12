Впервые с конца июля уровень заболеваемости Covid-19 в Латвии превысил показатель Эстонии
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Впервые с 30 июля заболеваемость Covid-19 в Латвии превысила уровень заболеваемости в Эстонии, свидетельствуют данные Европейского центра профилактики и контроля заболеваний.

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В прошлый раз, когда двухнедельный кумулятивный уровень заболеваемости на 100 тыс. жителей в Латвии был выше, чем в Эстонии, заболеваемость в Латвии составляла 2,4 случая, а в Эстонии — 1,96 случая на 100 тыс. человек.

В настоящее время в Латвии этот показатель составляет 51,77 случая на 100 тыс. жителей, тогда как в Эстонии — 50,20 случая.

В Эстонии и Латвии наблюдаются разные тенденции — если заболеваемость в Эстонии уже примерно в течение недели продолжает медленно снижаться, то в Латвии все еще наблюдается относительно быстрый рост. По данным ЕЦПКЗ, неделю назад, 5 октября, уровень заболеваемости в Латвии составлял 29,22 случая на 100 тыс. жителей, в Эстонии — 51,55 случая.

В Литве этот показатель самый высокий из всех стран Балтии — 62,16 случая на 100 тыс. жителей. Заболеваемость продолжает расти и в Литве, однако на прошлой неделе темпы ее роста не были такими высокими, как в Латвии. 5 октября в Литве этот показатель составлял 51,57 случая.

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