Впервые с октября кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал ниже 30 случаев
Foto: Valsts kanceleja, Gatis Rozenfelds

В минувшие сутки в Латвии выявлено 37 новых случаев Covid-19, скончался один пациент с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умерший пациент в возрастной группе от 60 до 69 лет.

Накануне был сделан 6651 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 041 человека. За время пандемии в Латвии умерли 2541 человек с коронавирусом.

Впервые с октября двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился до 28,6 случая.

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SPKC Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний
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