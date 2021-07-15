Впервые с октября кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 упал ниже 30 случаев

В минувшие сутки в Латвии выявлено 37 новых случаев Covid-19, скончался один пациент с коронавирусом, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC).

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Умерший пациент в возрастной группе от 60 до 69 лет.

Накануне был сделан 6651 тест на Covid-19, доля положительных результатов составила 0,6%.

С начала пандемии Covid-19 выявлен в Латвии у 138 041 человека. За время пандемии в Латвии умерли 2541 человек с коронавирусом.

Впервые с октября двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости Covid-19 на 100 000 населения в Латвии за сутки уменьшился до 28,6 случая.