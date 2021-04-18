Впервые в этом году воздух в Латвии прогрелся до +20 градусов
Foto: F64

В воскресенье, впервые в этом году, воздух в нескольких местах Латвии прогрелся до +20 градусов, а на наблюдательной станции в Айнажи был установлен новый рекорд максимальной температуры воздуха за 18 апреля, сообщает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии.

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Днем в воскресенье, 18 апреля, столбик термометра поднялся до отметки +20 градусов на наблюдательных станциях в Лиепае, Руцаве, Елгаве, Бауске, Риге и Даугавпилсе.

Тем временем на наблюдательной станции в Айнажи был установлен новый рекорд максимальной суточной температуры воздуха за 18 апреля — +18,7 градуса.

В ближайшие часы воздух остынет, а ночью температура на востоке Латвии может упасть даже ниже нуля, но первый день новой недели, согласно прогнозам синоптиков, вновь будет солнечным, сухим и достаточно теплым.

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rus.DELFI.lv

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