Впервые в этом году воздух в Латвии прогрелся до +25 градусов
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После обеда во вторник температура воздуха местами в Латвии, в том числе в столице, поднялась до +25 градусов, свидетельствуют наблюдения метеорологических станций.

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Раньше всего отметка +25 градусов была достигнута в Вентспилсе — в 12 часов. В последний раз такая теплая погода в Латвии была 11 сентября прошлого года.

В юго-западной части страны небо затянуто облаками, местами идут дожди, поэтому воздух немного прохладнее, но самой низкой температура воздуха остается на побережье Рижского залива в Курземе, где на метеостанции в Колке зафиксировано всего +15,6 градусов.

Как сообщалось, в понедельник, 6 июня, в Латвии наступило метеорологическое лето.

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