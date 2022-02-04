Впервые в Латвии пациенту установили протез гортани, восстанавливающий функцию речи

В январе этого года в Рижской Восточной клинической университетской больнице была проведена первая в Латвии операция, во время которой пациенту был установлен протез гортани, сообщает агентство LETA.

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Это позволит пациенту не только восстановить речевую функцию, но и положительно скажется на качестве всей его дальнейшей жизни.

Романс Дзалбс, заведующий Клиникой онкологической хирургии отделения хирургии головы и шеи Латвийского онкологического центра, отмечает, что пациент был направлен и обследован по программе "зеленый коридор".

"Полтора месяца назад появилось онемение голоса и ком в горле. У больного диагностировали рак гортани и лучшим решением было хирургическое лечение. Чтобы можно было произвести эту операцию в нашей больнице, а не в другом месте в Европе, необходимый протез пациент приобрел сам", — рассказал Дзалбс.

На сегодняшний день только около трети оперированных пациентов с раком гортани научились говорить после тотальной ларингэктомии, и только половина из них смогла внятно общаться.

"Поэтому пациенты с раком гортани, рассматривая послеоперационное качество жизни, выбирают благоприятную для лечения тактику лечения, но с более короткой продолжительностью жизни", — объясняет Дзалбс.

Необходимые приготовления велись более года, и подробные расчеты были представлены в Национальную службу здравоохранения. Стоимость одного протеза составляет около 400 евро, но его приходится менять каждые три-шесть месяцев.

К сожалению, большинство онкологических больных в данной социально-экономической ситуации не могут себе позволить такие регулярные расходы, в том числе и поэтому эти больные вынуждены делать, как они считают, "рациональный" выбор", отказываясь от будущего качества жизни.

По словам врача, в Эстонии и Литве такие протезы и операции оплачивает государство. В Латвии также есть пациенты, перенесшие операцию в соседних странах.

"Эти люди умеют общаться и жить полноценной, социально активной жизнью. Это самое главное благо — качество жизни человека", — говорит врач-оториноларинголог Эльза Рате.

Операция была проведена в Восточной больнице в середине января. Она длилась четыре часа и прошла успешно. После операции состояние больного было стабильным. Он получил лечение, консультации и был выписан из стационара на девятый послеоперационный день.

Для успешного продолжения социально-активной жизни больному потребуется обучение под наблюдением логопеда.

Рижская Восточная больница — крупнейшее медицинское учреждение в стране. Около 70 000 пациентов проходят лечение в стационарах больниц ежегодно, более 20 000 в стационарных клиниках и почти 760 000 пациентов получают амбулаторную медицинскую помощь.