"Впервые за 25 лет вождения". Райвис Дзинтарс попал в ДТП

Вечером в пятницу, 9 июня, на Воздушном мосту в Риге столкнулись три автомобиля. Виновником аварии стал депутат Сейма Райвис Дзинтарс, сообщает программа телеканала TV3 "Degpunktā".

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По словам очевидцев, из-за ДТП возник большой транспортный затор. Движение было восстановлено после того, как участники аварии отогнали свои автомобили к обочине моста.

Как сообщает телепередача, управлявший Volkswagen Дзинтарс не соблюдал дистанцию и при резком торможении ехавшего спереди авто врезался в него. Сам политик не отрицает своей вины.

"Наверное, расстояние было достаточно близко. Впереди идущие [авто] затормозили, и я въехал сзади. За весь стаж вождения, все 25 лет, подобной ситуации никогда не было. Все когда-нибудь случается в первый раз", — цитирует политика TV3.

Отмечается, что именно автомобиль Дзинтарса и пострадал больше остальных при столкновении. Удар был достаточно сильным — у Volkswagen раскрылись подушки безопасности. Наименее пострадал Citroen, который легко задело от удара следовавшей за ней машины. Ни один человек в ДТП не пострадал.