"Впервые за 25 лет вождения". Райвис Дзинтарс попал в ДТП
Foto: TV3, "Degpunktā"

Вечером в пятницу, 9 июня, на Воздушном мосту в Риге столкнулись три автомобиля. Виновником аварии стал депутат Сейма Райвис Дзинтарс, сообщает программа телеканала TV3 "Degpunktā".

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

По словам очевидцев, из-за ДТП возник большой транспортный затор. Движение было восстановлено после того, как участники аварии отогнали свои автомобили к обочине моста.

Как сообщает телепередача, управлявший Volkswagen Дзинтарс не соблюдал дистанцию и при резком торможении ехавшего спереди авто врезался в него. Сам политик не отрицает своей вины.

"Наверное, расстояние было достаточно близко. Впереди идущие [авто] затормозили, и я въехал сзади. За весь стаж вождения, все 25 лет, подобной ситуации никогда не было. Все когда-нибудь случается в первый раз", — цитирует политика TV3.

Отмечается, что именно автомобиль Дзинтарса и пострадал больше остальных при столкновении. Удар был достаточно сильным — у Volkswagen раскрылись подушки безопасности. Наименее пострадал Citroen, который легко задело от удара следовавшей за ней машины. Ни один человек в ДТП не пострадал.

Delfi в Телеграме: Свежие новости Латвии для тех, у кого мало времени
Статьи по теме:
 
Читать мнения Опубликовать мнение
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.
TSI - лучшее место для учебы
DELFI Brand Studio Iedvesmai
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Par jēgu un vienkāršāku dzīvi. 'Delfi' atklāj ilgtspējas interneta žurnālu
Sievieti pārliecina, ka viņa nekam neder. Saruna ar psiholoģi
Atklātai liesmai nē! Kā jāuzvedas mežā ugunsnedrošajā laika posmā