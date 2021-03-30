Впервые за 30 лет Ригу исключили из списка городов-загрязнителей
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Совместным решением глав делегаций Комиссии по защите морской среды Балтийского моря (HELCOM) Рига исключена из списка городов-загрязнителей моря, в который она входила на протяжении почти 30 лет, сообщил агентству LЕТА представитель предприятия Rīgas ūdens Артур Муцениекс.

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Участники встречи высоко оценили прогресс, достигнутый Латвией в сокращении выбросов в Балтийское море, и решили исключить Ригу из списка так называемых горячих точек.

Муцениекс напомнил, что для оценки воздействия загрязнения на экологию Балтийского моря в 1992 году был составлен список участков значительного загрязнения на Балтийском море или "горячих точек". Рига была включена в этот список из-за бытового загрязнения и сброса недостаточно очищенных сточных вод в окружающую среду, поскольку 40-50% промышленных сточных вод сбрасывались в бытовую канализацию без предварительной очистки. В результате плохо очищенные или неочищенные сточные воды легко могли попасть в Даугаву и окружающие озера.

Для изменения ситуации в течение последних 30 лет в систему очистки сточных вод Риги были вложены большие средства, за эти годы было реализован ряд масштабных проектов реконструкции оборудования и построек, а также проведена модернизация технологических решений.

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