Впервые за полтора месяца в Риге за сутки не появилось новых больных с Covid-19
Foto: LETA

Пятница — первый с 19 марта день без новых случаев заболевания Covid-19 в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). 19 марта центр начал публиковать статистику по регионам.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке
Mēness aptieka.
meness-aptieka-logo

По данным на 2 мая в Риге 481 заболевший. Единственный за сутки новый случай заражения зарегистрирован в регионе, где общее число заболевших ещё не достигло пяти, поэтому ЦПКЗ не называет этот регион. Согласно правилам по защите данных, число заболевших на какой-то территории открывается только в том случае, если там зарегистрировано более пяти пациентов.

Covid-19 зарегистрирован в 69 самоуправлениях Латвии и в нескольких крупных городах — Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе.

Самая высокая в процентном отношении заболеваемость всё ещё наблюдается в Стопиньском крае — 119,9 заболевших на 100 000 жителей. На втором месте Гаркалнский край — 100,3 заболевших на 100 000 жителей, на третьем — Лимбажский с 92 заболевшими на 100 000 жителей. В Риге болеют каждые 76 человек из 100 000.


Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

rus.DELFI.lv

Sharing Options

62

Source

rus.DELFI.lv

Tags

Центр профилактики и контроля заболеваний коронавирус
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form