Впервые за полтора месяца в Риге за сутки не появилось новых больных с Covid-19

Пятница — первый с 19 марта день без новых случаев заболевания Covid-19 в Риге, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ, SPKC). 19 марта центр начал публиковать статистику по регионам.

Во время чрезвычайной ситуации в Латвии все материалы DELFI о Covid-19 можно читать бесплатно. Доступ к платным публикациям открыт благодаря поддержке Mēness aptieka.

По данным на 2 мая в Риге 481 заболевший. Единственный за сутки новый случай заражения зарегистрирован в регионе, где общее число заболевших ещё не достигло пяти, поэтому ЦПКЗ не называет этот регион. Согласно правилам по защите данных, число заболевших на какой-то территории открывается только в том случае, если там зарегистрировано более пяти пациентов.

Covid-19 зарегистрирован в 69 самоуправлениях Латвии и в нескольких крупных городах — Риге, Даугавпилсе, Елгаве, Екабпилсе, Юрмале, Лиепае, Резекне, Валмиере и Вентспилсе.

Самая высокая в процентном отношении заболеваемость всё ещё наблюдается в Стопиньском крае — 119,9 заболевших на 100 000 жителей. На втором месте Гаркалнский край — 100,3 заболевших на 100 000 жителей, на третьем — Лимбажский с 92 заболевшими на 100 000 жителей. В Риге болеют каждые 76 человек из 100 000.



