Впредь латвийские подростки смогут сделать бустерную прививку вакциной Pfizer
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Со среды, 2 марта, подростки в возрасте от 12 лет, которые были привиты вакциной Comirnaty от производителя Pfizer/BioNTech, смогут сделать бустерную прививку этой же вакциной, поскольку такое решение приняло Европейское агентство лекарственных средств (EMA). Об этом сообщает Национальная служба здравоохранения (NVD).

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Согласно рекомендации Государственного совета по иммунизации, бустерная вакцинация от Covid-19 здоровым детям и подросткам на данный момент не требуется и не рекомендуется. Если по медицинским или другим формальным причинам ребенку из возрастной группы 12 лет все же требуется бустерная доза, ее можно получить.

NVD напоминает, что до сих пор, как и у взрослых, дети с иммунодефицитом получают курс первичной вакцинации в 3 дозы, первую дозу, вторую дозу через 3-4 недели и третью дозу через 4 недели.

Вакцинация подростков в возрасте от 12 лет препаратом Pfizer должна проводиться не ранее, чем через 6 месяцев после введения второй дозы. Бустерная доза не требуется, если Covid-19 был выявлен у подростка до, между или после окончания курса вакцинации.

Ранее вакцина Pfizer была одобрена в Европейском союзе для первичной вакцинации подростков, бустерную дозу этой вакцины могли получить лица старше 18 лет.

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