Впредь насильников можно будет изолировать от семьи без заявления жертвы
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Кабинет министров поддержал законопроект Министерства внутренних дел, позволяющий полиции изолировать насильника от семьи без заявления жертвы насилия, сообщила представитель МВД Линда Цурика.

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Если полиция констатирует, что лицо, находящееся дома или в его близости, может навредить здоровью, жизни или свободе защищаемого лица, то полиция сможет без письменного заявления принять решение о разлучении.

"Очень часто слышим истории о семьях, где насилие продолжается долгое время, так как жертва живет в страхе, что после заявления полиции станет еще хуже. Полиция возвращается в эти дома несчетное количество раз, однако без заявления лица их действия ограничены", — указала глава МВД Мария Голубева. Она считает, что эти поправки помогут полиции действовать и прервать круг насилия.

Таким образом, полицейские будут наделены правом разлучать членов семьи, обязывая агрессора покинуть дом, в котором проживает защищаемое лицо.

Поправки будут выдвинуты на голосование Сейма.

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