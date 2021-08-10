Впредь насильников можно будет изолировать от семьи без заявления жертвы

Кабинет министров поддержал законопроект Министерства внутренних дел, позволяющий полиции изолировать насильника от семьи без заявления жертвы насилия, сообщила представитель МВД Линда Цурика.
Если полиция констатирует, что лицо, находящееся дома или в его близости, может навредить здоровью, жизни или свободе защищаемого лица, то полиция сможет без письменного заявления принять решение о разлучении.
"Очень часто слышим истории о семьях, где насилие продолжается долгое время, так как жертва живет в страхе, что после заявления полиции станет еще хуже. Полиция возвращается в эти дома несчетное количество раз, однако без заявления лица их действия ограничены", — указала глава МВД Мария Голубева. Она считает, что эти поправки помогут полиции действовать и прервать круг насилия.
Таким образом, полицейские будут наделены правом разлучать членов семьи, обязывая агрессора покинуть дом, в котором проживает защищаемое лицо.
Поправки будут выдвинуты на голосование Сейма.