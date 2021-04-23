Впредь не нужно соблюдать самоизоляцию по возвращении из Великобритании

Впредь прибывшим из Великобритании в Латвию не нужно соблюдать самоизоляцию, свидетельствует информация Центра профилактики и контроля заболеваний (SKPC).

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В списке "безопасных стран" долгое время были лишь Ватикан и Исландия, в свою очередь, по возвращении из других стран Европы нужно было соблюдать самоизоляцию. Теперь в этот список вернулась Великобритания, в которой дела с вакцинацией от Covid-19 лучше всего в Европе.

На данный момент в Латвии установлен порог 50 случаев на 100 000 жителей. Среди стран Евросоюза и Европейской экономической зоны этот показатель ниже только в Ватикане и Исландии. Теперь сюда попала и Великобритания, где показатель равен 41,8 случаям на 100 000 жителей.

SKPC по-прежнему не рекомендует отправляться в зарубежные поездки, так как посещение других стран связано с повышенными рисками - в некоторых стран наблюдается не только рост заболеваемости Covid-19, но циркулируют новые штаммы вируса, которые в Латвии на данный момент не зарегистрированы.