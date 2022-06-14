Впредь о заражении обезьяньей оспой нужно будет сообщать SPKC

Впредь о заражении обезьяньей оспой нужно будет немедленно сообщать Центру профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Такое решение правительство приняло во вторник, 14 июня.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

В мае этого года в Великобритании у человека, который вернулся из Нигерии, была диагностирована оспа обезьян. С того момента о случаях заболевания этой инфекцией сообщил ряд стран, болезнь продолжает распространяться. По состоянию на 2 июня было известно о 780 лабораторно подтвержденных случаях заболевания в 27 неэндемичных странах в четырех регионах Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). 3 июня стало известно о двух случаях обезьяньей оспы в Латвии.

Эпидемиологические данные свидетельствуют о местном распространении инфекции в Европе, поэтому существует вероятность того, что случаи обезьяньей оспы могут быть зарегистрированы и в Латвии, говорится в проекте приказа Министерства здравоохранения.

Согласно Международным правилам здравоохранения, государства обязаны сообщать ВОЗ о каждом подозрительном или подтвержденном случае оспы обезьян, обнаруженном в стране.

В Минздраве указали, что и животные могут быть подвержены риску заражения при тесном контакте с инфицированным, так же, как люди могут заразиться оспой обезьян при контакте с инфицированным животным. В Африке вирус оспы обезьян передается человеку через укусы от инфицированных зверей или тесного контакта с их кровью, мясом, биологическими жидкостями или инфекционной сыпью.

Следовательно, поправки предусматривают дальнейший обмен информацией о конкретных зоонозах между SPKC и Продовольственно-ветеринарной службы.

Также поправки предусматривают внесение оспы обезьян в первую группу — инфекционные болезни, о которых немедленно в любое время суток нужно сообщать SPKC по телефону или в письменной форме, отправив заполненную форму.

Такая классификация обезьяньей оспы соответствует установленным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний (ECDC) и ВОЗ в случае подозрений о заражении человека.