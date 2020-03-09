Впредь пациенты COVID-19 с легкими симптомами будут лечиться дома

Если человек заболеет коронавирусом COVID-19 в легкой форме, он сможет лечиться дома под надзором семейного врача. Такое решение сегодня приняла Государственная оперативная медицинская комиссия, сообщили порталу DELFI в Министерстве здравоохранения.

Семейный врач будет проинформирован о таком пациенте. Его обязанностью будет регулярно звонить пациенту и узнавать, как он себя чувствует. Если состояние здоровья пациента ухудшится, семейный врач должен связаться со Службой неотложной медицинской помощи и договориться перевезти пациента в больницу.

Если болезнь протекает исключительно в легкой форме, то в момент, когда симптомы пропадут, к пациенту отправится медик, чтобы взять повторный анализ на COVID-19.

Что касается родственников больного, они должны две недели находится на карантине дома вне зависимости от того, где лечится их близкий - дома или в больнице.

Министерство здравоохранения призывает жителей Латвии не ехать в страны, где распространяется коронавирус COVID-19.

Как уже сообщалось, 9 марта были подтверждены шесть случаев заражения COVID-19 в Латвии. Пять пациентов возвращались в одном самолете с курорта в Италии.

Начиная с субботы, вся Италия считается регионом распространения коронавируса. Кроме Италии, регионами риска являются Япония, Сингапур, Южная Корея, Иран и Китай.

Жители, недавно побывавшие в одной из этих стран, должны две недели наблюдать за своим здоровьем. При появлении кашля, боли в груди, тяжелого дыхания и температуры, надо позвонить 113 и сообщить о симптомах и факте путешествия. Медики скорой помощи приедут и возьмут необходимые анализы на дому.