Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать и приезжающим из Литвы

Впредь самоизоляцию необходимо соблюдать также после посещения Литвы, которая вошла в так называемый "желтый" список, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

С учетом роста заболеваемости Covid-19 запрещены регулярные пассажирские перевозки в Чехию. Запрет распространяется также на Испанию, Францию и Андорру.

Правительство Латвии постановило разрешить авиаперелеты в страны, где вдвое превышен средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в Европейском союзе (ЕС), при этом установив, что по возвращении из этих стран нужно обязательно соблюдать самоизоляцию. Согласно данным, опубликованным Европейским центром профилактики и контроля заболеваний, средний 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости в ЕС в настоящее время составляет 66 случаев на 100 тыс. жителей, таким образом, с понедельника критерий для запрета перевозок составит 132 случая на 100 000 человек.

В "красный" список стран с серьезным риском для здоровья населения, но в которых разрешены международные пассажирские перевозки вошли Монако, Люксембург, Мальта, Венгрия, Бельгия, Нидерланды, Румыния, Австрия, Хорватия, Португалия, Дания, Швейцария, Великобритания, Ирландия, Словения, Словакия, Италия, Греция, Швеция, Болгария, Норвегия, Эстония. В этих странах 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает 25 случаев на 100 тысяч населения. Рекомендовано воздержаться от посещения вышеупомянутых стран, а после возвращения или пересечения страны транзитом необходима самоизоляция.

В "желтый" список стран, где 14-дневный кумулятивный показатель заболеваемости превышает 16 случаев на 100 тысяч населения вошла Литва. Также в этот список входят: Германия, Сан-марино, Исландия и Польша. Рекомендуется оценить необходимость поездки, а после возвращения или пересечения страны транзитом необходима 14-ти дневная самоизоляция.

Самоизоляцию необходимо соблюдать также тем, кто въезжает в Латвию из Туниса и Канады. Требование самоизоляции больше не распространяется на Австралию, Грузию, Японию, Новую Зеландию, Руанду, Южную Корею, Таиланд и Уругвай.

Список обновляется каждую пятницу и вступает в силу 19.09.2020 00:00.