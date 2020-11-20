Впредь семейные врачи о статусе контактной персоны у пациента будут узнавать через “Э-здоровье”

Эпидемиологи Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ) впредь будут оповещать семейных врачей о статуса контактной персоны больного Covid-19 у их пациента через портал “Э-здоровье”, сообщает Национальная служба здравоохранения.

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ЦПКЗ будет передавать информацию Национальной службе здравоохранения (НСЗ), которая, в свою очередь, внесет эти данные в “Э-здоровье”. Присвоение статуса может занять до пяти рабочих дней. Данные будут вводиться раз в день.

Эти данные будут доступны как пациенту, так и семейному врачу. Они будут расположены в разделе “Почта” (“Pastkastīte”). Если пациент знает, что стал контактной персоной, но в течение пяти дней эта информация не появилась в “Э-здоровье”, то НСЗ призывает самостоятельно связаться с семейным врачом. Если у человека нет семейного врача, то по рабочим дням можно связаться напрямую с НСЗ по номеру 80001234.