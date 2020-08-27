Впредь ученикам 1-3 классов в Латвии не будут ставить оценки

Новый план содержания обучения в Латвии предусматривает ряд изменений: в частности, школьникам 1-3 класса не будут ставить оценки ни по одному предмету. Как сообщает LETA, об этом рассказал глава группы по разработке содержания Павел Пестов.

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По словам Пестова, вместо оценок для каждого учебного предмета будут определены "достижимые результаты", и на основании этого эталона учителя будут индивидуально оценивать, на сколько каждый ученик выполнил план. Затем эта информация будет в детальном виде доступна родителям, которые смогут понять, каковы успехи их ребенка.

Пестов отметил, что нововведение заставит учителей тратить больше времени на установление обратной связи, а не просто оценивать работы.

В свою очередь, школьники 4-12 классов будут по-прежнему получать оценки по десятибалльной шкале. Также с 4 класса дети начнут изучать второй иностранный язык. Впредь будут объединены история Латвии и всемирная история, а также появится предмет "Театральное искусство".