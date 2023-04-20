Впредь усыновление детей из Латвии будет запрещено для однополых семей из-за рубежа
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В четверг, 20 апреля, Сейм принял в окончательном чтении поправки к Закону о защите прав детей, которые предусматривают запрет на усыновление детей однополыми парами, проживающими за границей, хотя "зонтичный" закон, регулирующий усыновление, этого не запрещает.

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Парламент поддержал два предложения депутата Александра Кирштейнса (Национальное объединение). Первое предложение предусматривает дополнение закона понятием "семейная среда", под которым имеется в виду совокупность условий и предпосылок, когда ребенок проживает в своей биологической семье, а если это невозможно — в семье опекуна или приемной семье, что соответствует пониманию 110-й статьи Сатверсме и 35-й статьи Гражданского закона.

Депутаты также поддержали предложение Кирштейнса о том, что ребенок может быть усыновлен семьей из-за рубежа, если сиротский суд, принявший решение о внесемейной опеке, получит заключение Комиссии по зарубежной адопции о том, что усыновители являются супругами в понимании 110-й статьи Сатверсме. Также предложение предусматривает, что процесс адопции соответствует установленным законом принципам защиты прав ребенка и наилучшим интересам ребенка.

Кирштейнс обосновал предложение тем, что могут быть разные гражданские союзы, но в Латвии нет такого закона, который называл бы такой союз семьей.

Он также сообщил о том, что происходит с детьми, когда их усыновляют однополые пары. Депутат сослался на информацию о США, где "в лесбийских семьях 31% детей подвергаются сексуальному использованию, в семьях геев — 25%, а в неполных семьях — до 8%". Потом Кирштейнс добавил, что "не говорится, что они подвергаются сексуальному использованию, но им причиняют вред".

Депутат от оппозиции Яна Симановска ("Прогрессивные") напомнила, что в четверг утром депутаты заслушали отчет омбудсмена за 2022 год, в котором четко сказано, что Латвия дискриминирует однополые семьи, не обеспечивая правовой нормы.

"Я удивлена, что мы выслушали доклад омбудсмена и во второй половине дня закрепили нормы закона, которые еще больше дискриминируют людей. Детям нужны семьи. В то же время нет фактов, определяющих идеальную семью, поскольку каждый случай нужно рассматривать индивидуально", — заявила Симановска.

В завершении дебатов депутат Ингрида Цирцене ("Новое Единство") пояснила, что основным законом, оговаривающем адопцию, является Гражданский закон, а Закон о защите прав детей предусматривает усыновление ребенка в семью. "Юридическое бюро Сейма напоминает, что правовые основания для усыновления указаны в Гражданском законе, а не в Законе о защите прав детей", — подчеркнула Цирцене.

Несмотря на это, 51 депутат от Национального объединения, "Объединенного списка", партий "Стабильность!" и "Латвия на первом месте" поддержал предложения Кирштейнса, тогда как "Новое единство" и "Прогрессивные" проголосовали против.

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