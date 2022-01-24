Впредь в общественном транспорте будет разрешено носить только респираторы и медицинские маски

В целях обеспечения более высокой защиты от Covid-19 с 25 января пассажиры и работники общественного транспорта, такси и коммерческого пассажирского легкового транспорта должны использовать респираторы не ниже класса FFP2 без клапана или медицинские маски, информировали в Министерстве сообщения.

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Немедицинские (тканевые) маски для лица, выданные образовательным учреждением, в общественном транспорте смогут использовать дети школьного возраста в возрасте от 7 до 12 лет. Без масок или респираторов пользоваться общественным транспортом смогут дошкольники в возрасте до семи лет, дети, осваивающие программу дошкольного образования, а также лица с явными двигательными или психическими нарушениями.

Использование респираторов или медицинских масок в общественном транспорте, такси и коммерческом пассажирском легковом транспорте также обязательно для всех работников общественного транспорта, контактирующих с пассажирами, таких как контролер, кондуктор, водитель общественного транспорта и водитель легкового автомобиля, если кабина водителя не отделена от салона.

Во время чрезвычайного положения в общественном транспорте остаются в силе ранее установленные меры безопасности, а услуги предоставляются в "красном" режиме, что означает, что для получения услуги не требуется сертификат о вакцинации. Также действует постановление о том, что города государственного значения правомочны организовать движение общественного транспорта в полубезопасном режиме без ограничений по заполнению салона.

В кассах автовокзалов и на станциях железной дороги, где продают билеты только на внутренние рейсы, услуги также доступны без предъявления сертификатов Covid-19. Там также является обязательным использование респираторов или медицинских масок.

Степень заполнения транспортных средств общего пользования не может превышать 80% от вместимости транспортного средства, при посадке пассажиров на остановках вне конечных пунктов региональных маршрутов допускается заполняемость до 85%. Если из-за специфики транспортного средства перевозчик не может контролировать посадку и высадку пассажиров, в салоне должны быть маркированы сиденья для обеспечения соблюдения дистанции.

В общественном транспорте, который субсидируется самоуправлением, льготы на проезд не распространяются на совершеннолетних, у которых нет сертификата о вакцинации или перенесенном заболевании. При этом предусмотрено, что органы местного самоуправления могут принимать решение о присвоении льгот на проезд или возмещении фактической стоимости проезда учащимся общеобразовательных и профессионально-технических учебных заведений.

Все пассажиры по-прежнему могут получать установленные государством скидки на проезд в региональных автобусах и поездах. Неизменным остается порядок, согласно которому льготы на проезд для инвалидов I и II групп и сопровождающих их будут также предоставляться в общественном транспорте, организованном городами государственного значения.