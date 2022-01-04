Впредь зарегистрировать домашнее животное можно будет только у ветеринаров

Сегодня вступают в силу поправки к закону о ветеринарной медицине, согласно которым в дальнейшем первоначальную регистрацию домашних (комнатных) животных смогут осуществлять только ветеринарные врачи.

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Как ранее пояснили в пресс-службе Сейма, цель изменений — упорядочить регистрацию домашних животных.

Закон предусматривает, что практикующий ветеринарный врач будет не только устанавливать микросхему (чип) животному, выдавать паспорт и свидетельство о вакцинации, но и производить первоначальную регистрацию питомца в базе данных регистра домашних (комнатных) животных Центра сельскохозяйственных данных.

В свою очередь самоуправление должно и в дальнейшем обеспечивать контроль за выполнением требований по маркировке и регистрации собак, установленных нормативными актами о порядке регистрации животных в соответствии с обязательными правилами самоуправлений.

Самоуправлениям также предоставлено право издавать административные акты, касающиеся маркировки и регистрации собак.

До сих пор домашнее животное можно было зарегистрировать не только у ветеринара, но и в самоуправлении и Центре сельскохозяйственных данных. Поскольку владельцы животных могли выбирать, каким образом зарегистрировать питомца, животное зачастую не регистрировалось, говорится в аннотации к закону.

Закон также вводит новую обязанность для владельцев и заводчиков собак — если собака ввозится из другой страны, в течение 10 дней необходимо обеспечить ей наличие паспорта и регистрации. Если собака подлежит передаче, это обязательство будет действовать до момента передачи.

Как сообщается в аннотации к закону, ранее в Латвии было зарегистрировано 154 753 домашних (комнатных) животных — 147 654 собаки, 6968 кошек и 109 хорьков.