Врач: ЧМ по хоккею в Риге не будет связан с большими эпидемиологическими рисками
Foto: AFP/Scanpix/LETA

Предстоящий в мае чемпионат мира по хоккею в Риге не будет связан с большими рисками для эпидемиологической безопасности, сказал главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в интервью газете Latvijas avīze.

close-ad
Продолжение статьи находится под рекламой
Реклама

Он отметил, что за неделю из Великобритании в Латвию прилетело около 600 пассажиров, которые "бесконтрольно разбрелись по всей стране", а на чемпионат в Ригу прибудут около 1200 человек, которые будут находиться вместе и контролироваться.

"Я здесь не вижу больших проблем. Это будут профессионалы, которые привыкли жить и играть в "пузырях"", — сказал представитель Минздрава.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков ранее заявил, что проведение чемпионата в Риге с эпидемиологической точки зрения возможно, если ситуация с заболеваемостью Covid-19 стабилизируется и будут соблюдаться все меры предосторожности, в том числе принцип "пузыря".

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Планируется, что все 16 сборных будут размещены в одной гостинице.

Вопрос о присутствии на матчах зрителей может быть рассмотрен, если к маю ситуация с Covid-19 в Латвии улучшится.

Теперь у нас есть Телеграм-канал Rus.Delfi.lv с самыми свежими новостями Латвии. Подписывайтесь и будьте всегда в курсе!

Source

LETA

Sharing Options

0

Source

LETA

Tags

Юрий Перевощиков Коронавирус Центр профилактики и контроля заболеваний Чемпионат мира по хоккею
Опубликованные материалы и любая их часть охраняются авторским правом в соответствии с Законом об авторском праве, и их использование без согласия издателя запрещено. Более подробная информация здесь.

Comment Form

DELFI Brand Studio Читайте также
Место для занятия хобби и увлечениями: простые и доступные решения для вашего дома
Неделя 'Wolt Take Time': спортивный вызов Ники Линде
Советы от IKEA: как выбрать самые подходящие комнатные растения?
Советы психотерапевта для работы из дома: как отделить работу от отдыха
Фото: Пять идей для компактного рабочего места дома
Путеводитель по секс-игрушкам: все, что тебе нужно знать
В Латвии создали революционную систему борьбы с выгоранием, адаптации к стрессам и агрессии

Hовости недвижимости

В Яунциемсе продается аутентичный комплекс латгальских бревенчатых домов
Новый дом-близнец на тихой улице в Марупе: 195 000 евро
Квартира без мебели - приятный или неприятный вызов?
Благоустроенная съемная квартира на Югле: 3560 евро в месяц
Утонченный стиль в Бебербеки: вилла за 1 200 000 евро