Врач: ЧМ по хоккею в Риге не будет связан с большими эпидемиологическими рисками

Предстоящий в мае чемпионат мира по хоккею в Риге не будет связан с большими рисками для эпидемиологической безопасности, сказал главный инфекционист Минздрава Уга Думпис в интервью газете Latvijas avīze.

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Он отметил, что за неделю из Великобритании в Латвию прилетело около 600 пассажиров, которые "бесконтрольно разбрелись по всей стране", а на чемпионат в Ригу прибудут около 1200 человек, которые будут находиться вместе и контролироваться.

"Я здесь не вижу больших проблем. Это будут профессионалы, которые привыкли жить и играть в "пузырях"", — сказал представитель Минздрава.

Эпидемиолог Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков ранее заявил, что проведение чемпионата в Риге с эпидемиологической точки зрения возможно, если ситуация с заболеваемостью Covid-19 стабилизируется и будут соблюдаться все меры предосторожности, в том числе принцип "пузыря".

Чемпионат мира по хоккею пройдет в Риге с 21 мая по 6 июня. Планируется, что все 16 сборных будут размещены в одной гостинице.

Вопрос о присутствии на матчах зрителей может быть рассмотрен, если к маю ситуация с Covid-19 в Латвии улучшится.