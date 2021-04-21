Врач: дети с Covid-19 болеют тяжело, самому маленькому пациенту месяц

В этом году в Детскую клиническую университетскую больницу (BKUS) были госпитализированы 64 ребенка с Covid-19, сообщает rus.LSM.lv. Сейчас там проходит лечение малыш — ему всего 1 месяц и у него двустороннее воспаление легких. Детские инфектологи осторожно смотрят на идею проведения Праздника песни и танца латвийских школьников: детям хочется быть вместе, но это самый прямой путь передачи вируса.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

Во вторник 20 апреля в отделении инфектологии BKUS лечились 4 ребенка с коронавирусом. Один из них только что отпраздновал свой первый юбилей — месяц.

"Сейчас четыре пациента в карантинных отделения, в другом отделении лежит девочка с очень тяжелыми последствиями. Мы не можем сказать, что дети легко переносят это заболевание. Миф о легком Covid-19 для детей — всего лишь миф", — указала заместитель руководителя BKUS Яна Паваре.

По словам медиков, число маленьких пациентов с Covid-19 не уменьшается. С января — 64 случая госпитализации, еще в 16 случаях пациенты пострадали от осложнений. У некоторых последствия наступили лишь спустя несколько недель.

Доктор с большим интересом следит за возможной организацией Вселатвийского праздника песни и танца школьной молодежи: "Надо думать, как перемещаться, детям надо питаться, отдыхать между концертами. Самим по себе им трудно соблюдать дистанцию, учитывая, что они долго не встречались".

Как уже сообщалось, правительство решило отложить принятие решение о формате молодежного Праздника песни и танца на конец мая.