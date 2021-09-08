Врач Детской больницы: нужно готовиться к потоку маленьких пациентов с Covid-19

Нужно считаться с тем, что дети, заразившиеся Covid-19, могут попасть в больницу, и это количество может оказаться непредвиденно большим. Поэтому сейчас Детская клиническая университетская больница готовится к этому, рассказала в интервью Латвийскому радио профессор Даце Гардовска, глава Клиники детских болезней Детской больницы.

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Пока что маленьких пациентов с Covid-19 в больнице не так много, но если смотреть на опыт других стран, то видно, что готовиться стоит к разным вариантам, в том числе к непредвиденно большому объему работы. По ее словам, если заболеваемость в стране в целом растет, то и дети будут попадать в больницу все чаще, тем более, что большая часть подростков не привита, да и взрослых в Латвии привито значительно меньше, чем в других странах, из-за чего и дети заражаются чаще. В том числе — дети с хроническими заболеваниями, которые относятся к группе риска.

"Идут и другие осенние инфекции. В прошлом году дети сидели дома и не болели гриппом", — отметила врач.

Детская больница сейчас разрабатывает алгоритмы и методологические решения на случай наплыва пациентов. Планы обсуждаются и с региональными больницами.

Как сообщалось, за прошлую неделю заболеваемость коронавирусом выросла на 72,6%, заполненность больниц — на 58%.