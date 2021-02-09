Врач: до вакцинации в Восточной больнице было более 10 врачей с Covid-19, сейчас - 14
Foto: LETA

В декабре более 100 врачей Восточной больницы болели Covid-19, а сейчас болеют только 14, сообщил в эфире LTV радиолог-консультант Ардис Платкайис.

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“Единственный аргумент в пользу необходимости вакцинации - это статистика. Как только началась вакцинация, за неполный месяц заболеваемость Covid-19 снизилась”, - заявил Платкайис.

В свою очередь, поддерживающий персонал больниц, прививающийся менее активно, продолжает болеть как раньше. Медик указал, что уже сейчас видна существенная разница, а потом она станет ещё очевиднее. Платкайис выразил уверенность в безопасности и эффективности вакцин от Covid-19.

Как уже сообщалось, в самом конце декабря началась вакцинация работников крупных больниц. Уже в январе были заметны первые результаты - немного снизилась заболеваемость в Больнице им. Страдиня.

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