Врач: если во время Covid-19 пропал запах, есть риск неврологического заболевания

Часто люди во время коронавируса теряют обоняние — это поражается определенная часть мозга, и в дальнейшем через несколько лет это может привести к развитию неврологических заболеваний, считает анестизиолог-реаниматолог, специалист медицины катастроф Мартиньш Сичс. Об этом он рассказал в передаче "На линии" на телеканале RīgaTV 24.

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По его словам, те же центры, что отвечают за анализ запаха в мозгу, при повреждении лет через пять могут привести к развитию хронических заболеваний — деменции, болезни Паркинсона или Альцгеймера.

По мнению врача, это грозит не только старикам, но и легко переболевшим молодым.