Врач: Латвии, возможно, придется сортировать пациентов. В Литве сортировка уже идет

Если распространение Covid-19 в Латвии не замедлится, то система здравоохранения может прийти к ситуации, когда пациентов придется сортировать — выбирать, кому оказывать помощь в первую очередь. Об этом в четверг в передаче Šodienas jautājums телеканала LTV заявил врач Рижской больницы Страдиня Карлис Раценис.

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Раценис отметил, что он не может с оптимизмом оценивать вероятность того, что до этого ситуация в стране не дойдет. При сохранении нынешних темпов роста заболеваемости сортировка пациентов неизбежна, отметил он.

По словам врача, если ситуация станет совсем критической, у страны не будет другого выхода кроме введения полного карантина по модели, применявшейся весной в некоторых странах Европы. Там людям было запрещено выходить на улицу.

10 декабря в системе здравоохранения Латвии объявлена чрезвычайная ситуация. Этот режим позволяет руководству медицинских учреждений более свободно организовывать работу в случае резкого роста количества пациентов.

Принцип медицинской сортировки пациентов уже введен в Литве. Количество новых случаев заболевания на протяжении нескольких недель было четырехзначным (за сутки 9 декабря — 3330 новых случаев). Система здравоохранения находится на грани коллапса. "Если в очереди на реанимацию и интенсивную терапию находится несколько тяжелобольных пациентов, мы выбираем, кого из них принять. Конечно, не все тяжелобольные пациенты старше 75-80 лет оказываются в реанимации. Реанимация — это мост к жизни, а не место смерти. Не стоит реанимировать больного только для того, чтобы он умер в соседней палате. Мы начали отбирать пациентов, говорим об этом с другими отделениями, с родственниками пациентов", — заявил порталу LRT анестезиолог-реаниматолог Ричардас Пелджюс, отмечает Rus.Lsm.lv.