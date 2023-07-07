Врач объяснил причину запрета на купание на некоторых пляжах Юрмалы

Инспекция здравоохранения запретила купаться на пляжах в Дубулты, Асари и Каугури, поскольку микробиологические показатели воды превышают допустимую норму. В программе "Домская площадь" на LR-4 врач-гигиенист учреждения Руслан Луценко пояснил, что была обнаружена большая концентрация микроорганизмов, характеризирующих фекальное загрязнение, пишет Rus.LSM.lv.

Продолжение статьи находится под рекламой Реклама

"Пробы воды лабораторно тестируем на косвенные показатели фекального загрязнения — это кишечная палочки и кишечные энтерококки, что является нормальной микрофлорой кишечника человека, теплокровных и птиц. Они поступают в водоем с любыми сточными водами, ливневыми, бытовой канализацией, приносят в водоем и сами отдыхающие, животные", — пояснил медик.

Во время процесса сбора морской воды шли дожди, что привело к приливу и поднятию уровня воды до зон, обычно посещаемых отдыхающими и расположенных рядом с мусорными контейнерами. Все эти факторы оказали влияние на качество воды.

Луценко рекомендует не заходить в море, чтобы просто "помочить ноги". Согласно правилам Кабинета министров, на пляжах должны быть установлены информационные таблички с указанием ограничений для купания, отметил он.

Как сообщалось ранее, на пляжах в Дубулты, Асари и Каугури купаться запрещено, а в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи купаться не рекомендуется.

Запрет на купание введен также на пляже в Айнажи Лимбажского края и на пляже озера Шуню в Даугавпилсе. Не рекомендуется купаться в Салацгриве Лимбажского края.