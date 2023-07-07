Врач объяснил причину запрета на купание на некоторых пляжах Юрмалы

Инспекция здравоохранения запретила купаться на пляжах в Дубулты, Асари и Каугури, поскольку микробиологические показатели воды превышают допустимую норму. В программе "Домская площадь" на LR-4 врач-гигиенист учреждения Руслан Луценко пояснил, что была обнаружена большая концентрация микроорганизмов, характеризирующих фекальное загрязнение, пишет Rus.LSM.lv.
"Пробы воды лабораторно тестируем на косвенные показатели фекального загрязнения — это кишечная палочки и кишечные энтерококки, что является нормальной микрофлорой кишечника человека, теплокровных и птиц. Они поступают в водоем с любыми сточными водами, ливневыми, бытовой канализацией, приносят в водоем и сами отдыхающие, животные", — пояснил медик.
Во время процесса сбора морской воды шли дожди, что привело к приливу и поднятию уровня воды до зон, обычно посещаемых отдыхающими и расположенных рядом с мусорными контейнерами. Все эти факторы оказали влияние на качество воды.
Луценко рекомендует не заходить в море, чтобы просто "помочить ноги". Согласно правилам Кабинета министров, на пляжах должны быть установлены информационные таблички с указанием ограничений для купания, отметил он.
Как сообщалось ранее, на пляжах в Дубулты, Асари и Каугури купаться запрещено, а в Лиелупе, Булдури, Дзинтари, Майори, Пумпури и Меллужи купаться не рекомендуется.
Запрет на купание введен также на пляже в Айнажи Лимбажского края и на пляже озера Шуню в Даугавпилсе. Не рекомендуется купаться в Салацгриве Лимбажского края.