Врач: по сравнению с весной чаще удается избегать летальных исходов

По сравнению с первой волной Covid-19 весной в Латвии сейчас благодаря лечению удается чаще избегать летальных исходов, рассказала агентству LETA руководитель отдела опасных инфекций стационара "Гайльэзерс" Монта Маделане.

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По ее мнению, это связано с пониманием медицинских работников о том, как лечить пациентов с "Covid-19". В настоящее время для лечения используются дексаметазон и ремдесивир.

В стационаре "Гайльэзерс" лечатся сейчас 39 больных Covid-19 в отделениях опасных инфекций и токсикологии и сепсиса.

Маделане сообщила, что в ноябре средний возраст госпитализированных составлял 63 года, умерших 81 год. В стационар попадают и молодые, у которых есть побочные болезни или патологии.

В ее отделении пациенты лечатся в среднем десять дней, и 90% из них выписываются на амбулаторное лечение.