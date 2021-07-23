Врач призывает правительство выплатить пособие в размере 300 евро всем вакцинированным жителям
Foto: DELFI

Правительству следует принять решение о выплате каждому жителю Латвии, который привился от Covid-19 до 15 сентября, пособия в размере 300 евро, такое мнение высказывает в письме министру здравоохранения Даниэлю Павлютсу (АР!) президент Латвийской и Балтийской ассоциации дерматовенерологов Андрис Рубинс.

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"Я убежден, что это даст больший стимул колеблющимся, которые еще не вакцинировались, и тем, кто еще не по-настоящему не слышал про вакцинацию против Covid-19 или же не понял ее смысл", — считает медик.

По его мнению, такая акция может обойтись в 400-500 млн евро, которые "вернутся назад, стимулируя экономику Латвии". Рубинс считает таким образом можно добиться, чтобы в Латвии к концу сентября были привиты 70% жителей.

Чтобы проинформировать об этом намерении жителей Латвии, считает врач, нужно одну или две недели подряд по три-четыре раза в день сообщать об акции по всем радиоканалам страны. Приглашения на вакцинацию и получение пособия должны быть доступны во всех городах и поселках.

Медик считает, что деньги на такую акцию Латвия можно попросить у Европейского союза.

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