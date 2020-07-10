Врач: сейчас на плечах общества лежит ответственность за избежание ужесточения ограничений из-за Covid-19

Чтобы Латвия могла избежать ужесточения ограничений в связи с распространением Covid-19, общество должно проявить ответственность, заявила инфекционист Рижской восточной клинической университетской больницы, профессор кафедры инфектологии Рижского университета им. Страдиньша Ангелика Круминя.
По словам Крумини, насколько ей известно, в Латвии активно проходят вечеринки и праздники, во время которых не соблюдаются элементарные правила предосторожности. "При их несоблюдении заболеваемость опять появляется", — подчеркнула эксперт.
Она подчеркнула, что если жители будут вести себя ответственно и соблюдать установленные на данный момент правила, к ужесточению ограничений возвращаться не придется.
"Если общество считает, что требование дистанцирования нужно соблюдать только частично, нужно понимать, что число заболевших будет расти", — заявила Курминя, добавив, что рост числа заболевших может привести к ужесточению ограничений.
Как сообщалось, если при расследовании новых случаев заражения Covid-19, зарегистрированных на этой неделе, экспертам не удастся выяснить их источники заражения, скорее всего, к более жестким ограничениям придется вернуться уже на следующей неделе.