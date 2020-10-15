Врач Восточной больницы: если не верите в коронавирус, приходите к нам

У нас есть возможность соревноваться с Covid-19, не позволить ему найти новых хозяев и распространиться, заявил врач Алексей Вишняков в интервью Rīta Panorāma на LTV.

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Член правления Рижской восточной клинической университетской больницы, глава Клиники неотложной помощи и приема пациентов Вишняков обратился к тем, что сомневается в существовании вируса — он умнее нас, и опередил уже многие процессы в мире и Латвии. Вишняков рассказал, что у вируса, который вызывает Covid-19, очень много разных проявлений. У кого-то пропадает обоняние, у другого — насморк, у третьего может болеть голова, а у других — ломить кости.

"Вирус есть. Те, кто не верит, приходите в изоляционные боксы без средств защиты", — сказал Вишняков с иронией, отметив, что, конечно, никому не желает попасть в такую ситуацию.

Вишняков полагает, что в Латвии не до конца прижилась культура предосторожности, и, возможно, не все люди достаточно образованны. "Конечно, каждый может высказывать свое мнение, но в интересах общественного здоровья мы должны соблюдать то, что принято в государстве", — сказал врач.

Он отметил, что это нормально, когда не все жители осознают ситуацию. Вишняков пояснил, что медики годами изучают эпидемиологию, общественное здоровье. "Это мы не сами придумали, это основанные на международном опыте предложения и решения", — сказал он.