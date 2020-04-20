Врача, больного Covid-19, наказывают за несоблюдение карантина: он съездил сделать рентген

Врачи Резекненской больницы, травматолог Иван Смолко и детский хирург Вероника Смолко, заболели коронавирусом. Еще до подтверждения диагноза Иван ездил делать рентген легких. Теперь больница обвиняет его в несоблюдении карантина, а полиция начала административное дело. Вероника Смолко связывает это с тем, что она критиковала больницу за неготовность к эпидемии. Портал Delfi разбирался в ситуации.

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Резекненская больница обратилась в Госполицию с просьбой проверить, не нарушал ли Иван Смолко правила самоизоляции. Полиция начала административное делопроизводство и выясняет подробности, сообщила порталу Delfi представитель Госполиции Ласма Курсите.

Супруги Смолко считают, что ничего не нарушали и все свои действия согласовывали с больницей.

Неделю назад Вероника Смолко побывала гостем в аналитической передаче Latvijas Radio "Открытые файлы". Там она рассказала о том, как заболела ее семья, а в передаче прозвучал вывод: региональные больницы к коронавирусу не готовы.

Первые признаки заболевания Вероника Смолко заметила днем 19 марта. По ее словам, она ощущала слабость, лихорадку, боль во всех мышцах, а кожа стала сверхчувствительной. Температура была небольшой — 37,3. От кого она заразилась, врач сказать не может — у нее каждый день был прием в больнице. После этого она неделю лежала дома и не выходила, контактируя только с мужем и внучкой.

Начиная с 20 марта оба супруга не выходили на работу. Заподозрив у себя Covid-19, они в этот день долго пытались дозвониться по телефону 8303. Анализ был назначен на 23 марта, к тому моменту женщина ощутила себя почти здоровой и начала думать, что, возможно, симптомы связаны с другими проблемами со здоровьем. Сухой кашель появился только на четвертый день. Результат анализа, подтверждающий инфекцию, пришел 26 марта.

"Всю эту неделю я лежала дома и никуда не ходила, но все равно — со мной контактировала внучка, сестра, муж. Я не знала, коронавирус ли это", — рассказала Смолко порталу Delfi.

У других членов ее семьи анализы взяли только спустя две недели, и все они, по ее словам, соблюдали самоизоляцию дома.

В ночь на 4 апреля стал кашлять муж Вероники, Иван. Ему было тяжело дышать. В понедельник, 6 апреля, семье позвонили из Центральной лаборатории и сказали, что всем контактным лицам Вероники нужно сдать анализы, а ей провести повторный. Вечером 7 апреля результаты анализов пришли, у Вероники результат теста был отрицательный, у Ивана — положительный.

Но еще до анализов Ивану становилось все хуже, было тяжело дышать, давление поднялось до 200. Вероника позвонила в больницу, где работала, и говорила с Инесе Дрике, главе медицинского ухода больницы.

"Она сказала: хорошо, когда сдадите анализы, подъезжайте к Резекненской больнице, но не к центральному входу, а со двора, к служебному, стойте там и звоните мне. Мы так и сделали", — рассказала Вероника.

Ивану сделали рентген и компьютерную томографию. Выяснилось, что у него двухсторонняя пневмония с повреждением мелких альвеол — типичная картина Covid-19. На следующий день после получения анализа Смолко вызвали "неотложку" и Ивана поместили в Резекненскую больницу, в отдельную палату, а затем перевели в Латвийский инфекционный центр.

Больница считает, что семья Смолко неоднократно нарушала правила самоизоляции, и одним из этих нарушений был приезд в больницу на рентген.

"6 апреля семья Смолко, игнорируя ограничения, не связавшись ни с семейным врачом, ни со Службой неотложной медицинской помощи, приехала в больницу делать рентген легких. Несмотря на легкомысленное поведение семьи Смолко, больница, соблюдая наистрожайшие требования безопасности, провела необходимые исследования и анализы, после чего Иван Смолко отказался от госпитализации", — сообщила Delfi пресс-секретарь больницы Лаура Сондоре-Строде.

Она подчеркнула, что все прозвучавшие в СМИ утверждения Вероники Смолко о том, что в Резекненской больнице плохо организована работа, абсолютно необоснованны.

Вероника Смолко не согласна с Сондоре-Строде: по ее словам, их визит в больницу был согласован с больницей, а госпитализацию им не предлагали.

"Я действительно не понимаю. Я в больнице работаю с 1973 года. Муж с 1975", — жалуется она.

Второй эпизод, связанный с нарушением самоизоляции, возможно, произошел 21 марта, когда Иван Смолко ходил на рынок покупать молоко — но в это время у Вероники не было подтвержденного диагноза. В Минздраве порталу Delfi сказали, что это не может считаться нарушением карантина.