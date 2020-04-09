Врачи Апинис и Эрглис: ограничения для детей из-за Covid-19 слишком жесткие

Врачи Петерис Апинис (на фото) и Андрей Эрглис призывают смягчить ограничения из-за Covid-19. С открытым письмом они обратились к президенту, премьер-министру и министру здравоохранения Латвии.

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Авторы письма утверждают, что у детей должна быть возможность вернуться к активной жизни — заниматься спортом, тренироваться. На первом этапе — на свежем воздухе, обеспечив дистанцию в 2-4 метра, соблюдая строгие санитарные, гигиенические и эпидемиологические нормы.

Апинис и Эрглис отмечают, что нет доказательств того, что при хорошо организованных занятиях спортом (если старт дается в индивидуальном, а не массовом порядке) может передаваться вирус SARS CoV 2 и распространяться Covid-19. Нет исследований, которые подтверждали бы предположение о том, что на спортивных снарядах может находиться жизнеспособный вирус — при этом есть доказательства того, что вирус остается на кнопках лифта, сидениях общественного транспорта и на других поверхностях. Однако ограничения на прикосновения к таким поверхностям намного менее жесткие.

Врачи просят Центр профилактики и контроля за заболеваниями по возможности быстрее разработать нормативы для занятий в спортивных залах и бассейнах, определить, сколько детей одновременно могут тренироваться, какие необходимы меры для обработки помещений, чтобы дети смогли вернуться к тренировкам.

Петерис Апинис и Андрей Эрглис напоминают, что в Латвии 39% детей страдают от лишнего веса из-за малоподвижности. Поэтому длительные ограничения на занятия спортом могут привести к серьезным проблемам в будущем.

Петерис Апинис является главным редактором журнала Всемирной ассоциации врачей World Medical Journal и журнала Латвийского общества врачей Latvijas Ārsts. Андрей Эрглис — профессор Латвийского университета, вице-президент Латвийской академии наук, президент Ассоциации кардиологов.