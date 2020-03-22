Врачи будут консультировать и выписывать рецепты удаленно

Разработчики информационных систем Blue Bridge Technologies и Datamed предоставят решение для удаленной идентификации жителей и оперативной консультации врачей, сообщает LETA.

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Уже со следующей недели можно будет записаться к врачу через портал datamed.lv и получить удаленную консультацию. Врачи смогут выписать направление к другим специалистам, отправить на анализы, получить результаты анализы, а также выписывать больничные и рецепты.

С помощью новой платфомы также можно будет записаться к врачам Детской клинической университетской больницы и к лорам в поликлинике LOR klīnikа. Техническим решением уже интересуются и другие лечебные учреждения.

Пока что это техническое решение в стадии разработки, и неясно, сколько это будет стоить.