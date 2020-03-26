Врачи и медперсонал, вовлеченные в борьбу с Covid-19, за март получат 50% прибавку к зарплате

Медики, вовлеченные в предотвращение распространения нового коронавируса, за март получат доплату размером в 50% от зарплаты. В последующие два месяца доплата составит 20% от зарплаты, сообщает LETA.

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Премьер-министр Кришьянис Кариньш (Новое Единство) сообщил, что государство на доплаты медикам направит восемь миллионов евро. Так, государство скажет “Спасибо!” медикам, вовлеченным в ограничение пандемии Сovid-19.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле (Развитие/За!) объяснила, что прибавку получат те медики, которые ездят на вызовы, берут анализы, работают в лабораториях, проводят эпидемиологический надзор. Это медики Службы неотложной медицинской помощи, специалисты Центра по профилактике и контролю заболеваний, медики Центра инфектологии, а также работники лабораторий и приемных покоев.

Семейные врачи получат прибавку 30% за март и 20% за апрель и май. Они усиленно следят за состоянием больных Covid-19, а также консультируют других пациентов из-за ограничения доступности амбулаторной медицинской помощи.

Прибавку получат фармацевты и их помощники. Пациентские взносы за компенсируемые государством медикаменты в ближайшие три месяца могут остаться в распоряжении аптек на оплату труда фармацевтов.