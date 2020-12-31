Врачи и министр здравоохранения выпустили видеообращение к жителям Латвии

Работники системы здравоохранения Латвии записали видеообращение, в котором благодарят всех, кто относился с понимаем к сложившейся в стране ситуации и таким образом внес свой вклад в борьбу с пандемией Covid-19.

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"Мы хотим сказать спасибо всем, кто в этому году был готов к сотрудничеству и изменил привычки, чтобы сократить распространение вируса. Это трудное время для медицинского персонала и всей системы здравоохранения. Ответственные действия каждого из нас облегчают работу", — заявила министр здравоохранения Илзе Винькеле.