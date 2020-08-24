Врачи: каждую неделю до 20 водителей электросамокатов становятся пациентами травматалогии

Врачи обеспокоены ростом травм, полученных во время езды на электросамокате, сообщает передача TV3 "900 sekundes". Каждую неделю страдают десятки человек, некоторым из них предстоит длительное лечение.
Наибольшему риску подвержены мужчины в возрасте от 25 до 40 лет, зачастую использующие арендованные электросамокаты в состоянии алкогольного опьянения. Этим летом электросамокаты стали альтернативой такси. "Травмы действительно тяжелые", говорит главный врач Травматологической и ортопедической больницы Угис Зариньш. По его словам, на прошлой неделе к ним поступили 16 человек, и это только те, кто сам признался, что ехали на электросамокате.
"В девяти случая были существенные переломы, которые требуют длительного лечения и даже хирургического вмешательства", — говорит Зариньш.
По мнению врачей, из-за маленьких колес, электросамокаты на большой скорости довольно нестабильны и человек может травмироваться, наехав на маленькую ямку. Особенно когда речь идет о взрослых людях, ведь их вес довольно большой и даже на скорости 20 км/ч они обладают большой кинетической энергией, отметил врач.
В этом сезоне в больницу поступают в среднем 10-20 пациентов в неделю, травмировавшихся на электросамокате. Примерно столько же пациентов поступают, получив травмы после наезда электросамоката. Согласно данным полиции, до 21 августа этого года были зарегистрированы 52 ДТП с участием электросамоката, пострадали 40 человек.
На данный момент Сейм готовит поправки, согласно которым электросамокат будет признан транспортным средством, его скорость должна быть не больше 25 км/ч и его можно использовать только с 14 лет. За езду на самокате в состоянии опьянения будет положен штраф — до 170 евро.