Медики Больницы травматологии и ортопедии спасли нигерийского футболиста от ампутации ноги после серьезной травмы в матче Высшей лиги, но теперь никто не оплачивает счет за лечение, сообщила программа "Панорама" Латвийского телевидения.

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В мае врачи Больницы травматологии и ортопедии в ходе восьмичасовой операции, пересаживая ткани со спины, буквально спасли ногу нигерийского футболиста Миракла Нваорису после тяжелого открытого перелома, произошедшего на поле.

Спортсмену не только зафиксировали сломанные кости, но и пересадили мягкие ткани с из другой части тела, чтобы покрыть широкий спектр повреждений. Врачи объяснили, что если бы операция не была проведена в кратчайшие сроки, возможно, пришлось бы ампутировать большую часть ноги.

Во время операции в больницу поступило гарантийное письмо от футбольного клуба Noah Jūrmala, которую спортсмен представлял во время матча.

Угис Зариньш, главный врач больницы, удивлен, что иностранец может трудиться в Латвии без какой-либо юридической привязки к разрешению на работу или медицинской страховки.

Латвийская футбольная федерация заявляет, что спортсмен был застрахован на момент игры. Правила Высшей лиги требуют, чтобы команды при подаче заявки на участие в турнире представляли копии страховых полисов своих игроков.

Однако Нваорису был застрахован не Noah Jūrmala, за которую футболист играл, получив травму, а футбольным клубом Spartaks Jūrmala, с которым у футболиста контракт. Spartaks Jūrmala сдал в аренду своего игрока.

Генеральный директор Spartaks Jūrmala Эдгарс Гаурачс сказал, что страховщики оплатят травму только в том случае, если Noah Jūrmala оплатит счет за больницу. Менеджер Noah Jūrmala Александр Якубовский не отвечал на телефонные звонки в среду. Известно, что Noah Jūrmala многим задолжала.

Уже после того, как спортсмен получил травму, Noah Jūrmala была исключена как из Высшей лиги, так и из Латвийской футбольной федерации, в том числе, за подозрения в фальсификации результатов игр. По словам генерального секретаря Латвийской футбольной федерации Эдгара Пукинскса, Noah Jūrmala должен многим, не только больнице.

Пока Noah Jūrmala тонет в долгах, до сих пор неизвестно, кто оплатит больничный счет на сумму в 5286 евро.