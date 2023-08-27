Врачи Восточной больницы спасли жизнь пациенту, проведя уникальную операцию на сердце

Многопрофильной медицинской командой Восточной больницы успешно проведена уникальная сердечно-сосудистая операция с применением вено-артериальной ЭКМО (ВА-ЭКМО) или метода экстракорпоральной мембранной оксигенации крови, которая также выполняет функцию сердечно-сосудистой поддержки, создав условия для выполнения пациенту безопасной малоинвазивной кардиохирургии.

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Больному потребовалась срочная реконструкция сосудов сердца с введением стентов. Открытая операция была невозможна из-за сердечной недостаточности больного, значительного сужения ствола левой коронарной артерии (более 90%), особенностей кровообращения сердца и слишком высокого риска хирургического вмешательства, сообщает пресс-служба больницы.

В Клинику неотложной медицинской помощи и приема Восточной больницы был госпитализирован больной с жалобами на нарастающую одышку и угрожающие жизни нарушения сердечного ритма. При обследовании в стационаре у него были выявлены критически низкая сократимость сердца с рецидивирующими опасными для жизни нарушениями ритма (фибрилляция желудочков), а также критический стеноз (более 90%) в стволе левой коронарной артерии.

Результатом работы многопрофильной медицинской бригады Восточной больницы является фактически второй день рождения пациента, поскольку многочисленные серьезные проблемы со здоровьем пациента не позволили провести операции, считающиеся классическими.

Как отметил Артис Калниньш, руководитель Клиники сердечно-сосудистых заболеваний, "у пациента были чрезвычайно сложные проблемы со здоровьем сердца, патологии, и он обратился в нашу больницу в остром состоянии здоровья. Когда мы пришли к выводу, что пациенту не следует делать операцию на открытом сердце, нам, врачам университетской больницы, пришлось найти решение, которое спасет жизнь пациента и даст ему надежду. Я доволен успехом!"

"Серьезные проблемы с сердцем возникли у этого пациента, когда ему было за 50 лет. Полагаю, в 61 год человек, вероятно, испытал какое-то эмоциональное отчаяние. Потому что это точно не старость! Очень важно, что мы настойчиво искали решение, работая в мультидисциплинарной команде. Благодаря этому сотрудничеству и успешному использованию ВА-ЭКМО мы смогли провести уникальную операцию в университетской больнице и оказать помощь", — резюмирует врач-анестезиолог, реаниматолог Олег Шуба.

Варианты лечения пациента осложнялись дополнительными факторами: ему пришлось принимать антикоагулянты или разжижающие кровь лекарства, необходимые для имплантированных сердечных клапанов, которые невозможно было остановить. Также у мужчины была врожденная особенность кровоснабжения сердца — левосторонний тип кровоснабжения, то есть все кровоснабжение сердечной мышцы происходит через ствол левой коронарной артерии, где также было обнаружено сужение более 90%. Крому того, у пациента имеется хроническая анемия.

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10 лет назад в возрасте 51 года мужчина перенес обширный инфаркт миокарда, после чего у него развилась тяжелая сердечная недостаточность. Девять лет назад пациент перенес операцию на сердце, в ходе которой два сердечных клапана — аортальный и митральный — были заменены механическими протезами. А пять лет назад у больного случился повторный инфаркт миокарда.

Ход операции

Первоначально у пациента была проведена коррекция уровня гемоглобина. В связи с рецидивирующими фатальными нарушениями сердечного ритма — фибрилляцией желудочков — пациенту на фоне антикоагулянтной и антитромботической терапии был имплантирован кардиостимулятор-дефибриллятор-ресинхронизатор, который не только поддерживает и контролирует сердечный ритм, но и способствует улучшению сократительной способности сердца. или способность заключать контракты.

Кардиохирургическая коррекция кровоснабжения сердца пациенту не представлялась возможной — как из-за плохого общего состояния здоровья, так и из-за ранее проведенной операции на сердце, но была необходима срочная малоинвазивная пластика сосудов сердца с введением стентов, что было связано с очень высокими рисками гибели/смерти пациента (остановка сердца, опасные для жизни аритмии) вследствие отмеченной выше выраженной сердечной недостаточности и особенностей кровоснабжения сердца.

После тщательного анализа состояния здоровья пациента и многократных консультаций ведущих врачей кардиологии, анестезиологии, реаниматологии, инвазивной радиологии, сосудистой хирургии и специалистов Восточной больницы было принято решение о проведении операции с использованием вено-артериальной ВА-ЭКМО, или метода экстракорпоральной мембранной оксигенации крови. Это создало условия для проведения безопасной малоинвазивной кардиохирургической операции у данного пациента.

В состав многопрофильной команды вошли ведущие врачи различных специальностей, операционные и медсестры. Ход операции, последовательность и действия, запланированные врачами каждой специальности, были заранее продуманы, обсуждены и строго спланированы.

Пациент находился под общим наркозом после канюляции в магистральные сосуды, и была начата поддержка и поддержание сердечно-сосудистой системы во время малоинвазивной кардиохирургии методом ВА-ЭКМО. На фоне ВА-ЭКМО выполнена полная реваскуляризация сердца путем выполнения ангиопластики — имплантации двух стентов с лекарственным покрытием в коронарные сосуды.

После завершения сердечно-сосудистой операции функция сердца пациента постепенно вернулась к исходному уровню, а поддержка ВА-ЭКМО была прекращена. Затем вместе работали инвазивный радиолог и сосудистый хирург, чтобы обеспечить бережное и безопасное закрытие сосудов после изъятия системы ВА-ЭКМО из сосудистой сети.

Подключение системы ВА-ЭКМО, поддержка и обслуживание метода, а также изъятие системы ВА-ЭКМО заняли в общей сложности около шести часов.

После операции пациента доставили в клинику интенсивной терапии для дальнейшего наблюдения за состоянием его здоровья. После 24-часового наблюдения состояние здоровья пациента было достаточно стабильным для его перевода в отделение интенсивной терапии кардиологического отделения. А через сутки его перевели в палату общего профиля. Сейчас состояние здоровья мужчины стабильное и удовлетворительное.