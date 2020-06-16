Вредные для потребителей сайты будут блокировать по запросу PTAC и Инспекции здравоохранения

Правительство одобрило поправки Минэкономики, предусматривающие возможность блокировать сайты по запросу Центра защиты прав потребителей (PTAC) и Инспекции здравоохранения, сообщает LETA.

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В закон внесена формулировка "онлайн-интерфейс" (tiešsaistes saskarne) — так будет называться любая программа, в том числе сайт, часть сайта или приложение, с помощью которых что-то продается или оказываются услуги.

Если качество товаров или услуг будет создавать риск для потребителей, PTAC будет иметь право просить заблокировать этот ресурс.

Инспекция здравоохранения сможет просить заблокировать сайты или программы, продающие некачественные, поддельные или запрещенные лекарства.

В обоих случаях интерфейсы будут блокироваться при отсутствии возможности устранить нарушение офлайн. Каждый случай PTAC и Инспекция здравоохранения будут рассматривать индивидуально, чтобы блокировка нанесла вред как можно меньшему количеству предпринимателей. Такие радикальные меры как отключение домена будут использоваться только как крайняя мера. Владелец домена сначала будет предупрежден о том, что необходимо удалить информацию, размещенную третьими лицами.

Предполагается, что в год от PTAC будет поступать до 100 подобных запросов, от Инспекции здравоохранения — до десяти.