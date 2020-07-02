Временная администрация Риги назвала сроки окончания ремонта улицы Чака

Руководитель временной администрации Рижской думы Эдвинс Балшевицс, отвечая на вопрос передачи "Действующие лица" на LR-4, обозначил предполагаемые сроки начала и окончания ремонтных работ на самой проблемной центральной улице Риги.

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"В самом начале работы временной администрации нашим первым нашим вопросом было, когда Рижское самоуправление в лице директора Департамента сообщения начнет ремонтировать улицу Чака? — рассказал о развитии ситуации Балшевицс. — Прошли три месяца… Очень хочу надеяться, во всяком случае, директор департамента обещал, что ремонтные работы начнутся через две недели. Это значит, что за лето до октября эта улица будет отремонтирована".

В конце апреля Департамент сообщения Рижской думы объявил конкурс на ремонт ул. Чака — смену дорожного покрытия на ул. Марияс и на участке ул. Чака от ул. Меркеля до ул. Пернавас. По плану на тротуарах асфальт должны заменить брусчаткой, восстановить бордюры, сменить люки и сделать новую горизонтальную разметку дороги. А вот строительство велосипедной инфраструктуры не планируется, поскольку для этого надо сужать тротуар.

Денег для полной реконструкции улицы с перестройкой всех коммуникаций у Думы нет. Но в следующем году улицу обещают благоустроить — поставить велосипедные стойки и скамейки, сделать зеленую зону. Например, на разделительной полосе от улицы Эрглю до улицы Пернавас высадить деревья.