Временная администрация Риги предоставила компенсации за Covid-19 в размере почти 3 млн евро

Временная администрация Рижской думы выделила учреждениям самоуправления компенсации за Covid-19 в размере почти 3 млн евро.

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Rīgas Satiksme получило 2,29 млн евро, Рижский национальный зоосад, который был закрыт с 13 марта до середины мая, — 420 тыс. евро.

Компенсации предоставлены также департаменту благосостояния Рижской думы и учреждениям социального ухода за покупку дезинфицирующих средств — 66 тыс. евро.

5542 евро получил центр социального ухода Gailezers, 4715 евро — Рижский приют за доплаты работникам, поскольку в обоих учреждения были вспышки Covid-19 и условия особого риска.