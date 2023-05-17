Временно закроют для движения мост через Рижскую ГЭС

На следующей неделе с 20.00 часов 26 мая и до 8.00 часов утра 27 мая для движения транспорта будет закрыт участок на Рижской ГЭС - от Саласпилсского ротационного круга до Даугмальского ротационного круга, сообщили в Latvenergo.

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Движение будет закрыто в связи с реконструкцией бетонного покрытия и демонтажем трансформатора.

Для объезда закрытого участка следует выбирать Южный мост или мост через Кегумскую ГЭС. Для жителей острова Долес и Зирню движение будет согласовано.

Компания Latvijas energoceltnieks согласовала ограничения движения и изменения с VSIA Latvijas valsts ceļi, а также обеспечит схему проезда и размещение дорожных знаков.