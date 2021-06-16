Временно закроют движение по набережной Закюсалы
Foto: DELFI

Из-за работ по асфальтированию 18-19 июня будет закрыто движение по набережной Закюсалы, а 17-22 июня — по улице Спулгас в Зиепниеккалнсе, сообщает пресс-служба Рижской думы.

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Набережная Закюсалы будет закрыта с 22:00 18 июня до 6:00 19 июня на участке от съезда с Островного моста (по направлению из центра) до заезда на мост (по направлению в центр).

Из-за перестройки улицы с 17 по 22 июня будет закрыто движение по улице Спулгас на участке от улицы Грауду до улицы Батас.

Также 17-18 июня будет закрыто движение на улице Шалконес возле дома 4А в Вецаки.

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