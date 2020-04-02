Временно закрыто детское отделение Добельской больницы, случайно принявшей больного Covid-19 ребёнка

После получения положительного анализа на Covid-19 у одного из пациентов и его матери Добельская больница закрыла детское отделение.

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Как сообщил председатель правления больницы Юрис Богужс, ребенок попал в больницу с симптомами простуды. По его словам, мать ввела в заблуждение об обстоятельствах заболевания ребенка и работников скорой помощи, и врачей больницы. Какая именно информация была скрыта, Богужс не сообщил.

Тест на Covid-19 оказался положительным и у ребенка, и у его матери. Оба в больнице провели два дня, а сегодня утром отпущены домой. Симптомы заболевания у обоих были незначительными.

После произошедшего педиатр больницы находится в самоизоляции, помещения в отделении продезинфицированы, новые пациенты не принимаются. Педиатра нет также в приемном отделении больницы.