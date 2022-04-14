Временные разрешения на работу в Латвии получили 13 врачей из Украины

13 врачей из Украины получили временные разрешения на работу в Латвии и уже работают. Об этом агентству LETA сообщила руководительница Латвийского общества врачей (LĀB) Эвия Ансонска.

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Всего в LĀB обратились 60 врачей, которые хотят получить работу в Латвии, больше всего заявок — от зубных врачей (15 человек), гинекологов и акушеров, офтальмологов, педиатров и анестезиологов.

LĀB помогает врачам с подготовкой и подачей необходимых документов, а Некоммерческая организация "Латвийский медицинский фонд", основанная в США, готова поддержать специалистов финансово.

Сейчас временное разрешение на работу выдается на период до окончания срока действия визы, объясняет Ансонска. То есть если врач получает продление визы, LĀB может выдать новое разрешение на работу, но не дольше, чем на год с момента выдачи первого разрешения. Если через год врач планирует оставаться в Латвии, за это время нужно оформить признание профессиональной квалификации в общем порядке.

LĀB договорился с украинской стороной о том, что за оформление и выдачу этих документов не будет проситься оплата ни с латвийской, ни с украинской стороны, так как общество всю работу выполняет безвозмездно. Ансонска напомнила, что Латвия — до сих пор единственная страна Европы, которая выдает такие временные разрешения на работу. Многие больницы страны уже сообщили о готовности принимать на работу украинских врачей.