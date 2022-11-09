Время — деньги. С января в Риге вводится новая система проездных билетов в общественном транспорте

С начала следующего года в Риге вводится новая система оплаты единоразового проезда и проездных билетов в общественном транспорте. Вместо более чем 135 видов проездных билетов останутся только несколько. Школьники и пенсионеры продолжат ездить бесплатно.

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Какие билеты будут?

Главное изменение — вместо 135 видов различных проездных билетов (на месяц, на рабочие дни, на рабочие и выходные дни, на количество поездок, на разные виды и маршруты общественного транспорта и так далее) будет всего несколько. При этом иметь большее значение не то, сколько поездок совершил пассажир, а временной отрезок, в течение которого он сможет совершить несколько пересадок.

Стоимость одной поездки возрастет до 2 евро. Однако в реальности будет только один маршрут общественного транспорта, на котором можно будет купить именно такой билет — и то только у водителя автобуса. Это 22-й маршрут автобуса, курсирующий в Рижский аэропорт. Ради этого маршрута сделано исключение, учитывая его "международность".

Остальные билеты:

Билет на 90 минут будет стоить 1,5 евро;

Билет на 24 часа будет стоить 5 евро;

Билет на три дня — 8 евро;

Билет на пять дней — 10 евро.

Срок действия этого билета будет рассчитываться с момента первой валидации. Например, билет на 90 минут можно будет в последний раз зарегистрировать на 89-й минуте и продолжить поездку.

Такой же принцип будет применяться и к другим билетам с определенным временем действия — зарегистрировать билет можно в последнюю минуту.

Также вводится единый абонементный проездной билет на все виды общественного транспорт (трамвай, троллейбус и автобус) на месяц стоимостью в 30 евро. Ранее такой билет стоил 50 евро, то есть, его стоимость снижена на 40%.

Какие могут быть преимущества и неудобства? Придется планировать поездки. Тех пассажиров, которые часто или даже ежедневно, а то или несколько раз в день пользуются общественным транспортом, самоуправление подталкивает таким образом к покупке билета на месяц за 30 евро. В таком случае покупка проездного действительно выгодна.

Тем, кто пользуется общественным транспортом эпизодически, придется производить предварительные расчеты. Неудобно тут то, что, скажем трехдневный или пятидневный билет действуют именно три или пять дней подряд, а далеко не всегда поездки совершаются ежедневно.

Есть отдельные категории пассажиров, которые могут пострадать. Так депутат Рижской думы от "Согласия" Вадим Фальков указал на то, что существует билет на месяц только на один маршрут общественного транспорта и стоит он сейчас всего 10 евро. Такой пассажир преимущества потеряет.

Сохранятся ли льготы для школьников и пенсионеров?

Проезд для учащихся школ Риги и пенсионеров останется как и прежде бесплатным, сообщает Рижская дума. Также список пенсионеров, которые ездят в общественном транспорте Риги бесплатно, пополнится теми пенсионерами, которые официально работают.

Нерижан уравняют с рижанами

Все виды билетов смогут покупать и рижане, и нерижане, которые часто учатся или работают в столице — и, соответственно, пользуются общественным транспортом. Однако прежде доступ к ряду льгот был только у обладателей Карты рижанина, то есть, у тех, кто задекларировал место жительства в столице.

Какие могут быть преимущества и неудобства? По замыслу отцов города, такая мера, возможно, сделает общественный транспорт доступнее для тех, кто приезжает в Ригу из регионов. Но сбудет ли мечта — человек, приехав из Юрмалы или Елгавы на работу в Ригу на авто, бросит машину на стоянку в микрорайоне и пересядет на трамвай?

Что делать, если закупил много "старых" билетов? Они "сгорят"?

Речь идет о тех случаях, когда пассажир, например, купил билет на 50 поездок, и не уверен, что он может их использовать до Нового года.

Председатель правления предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса сказала, что будет установлен 60-дневный переходный период, позволяющий использовать купленные в этом году билеты в первые два месяца следующего года — то есть, до 28 февраля 2023 года включительно.

Какие могут быть преимущества и неудобства? Тут главное успеть использовать все купленные поездки. Вообще-то билеты обычно годны год, но тут придется приспосабливаться.

Как можно будет купить новые билеты?

По словам Джинеты Иннусы, новые билеты можно будет приобрести теми же способами, что и сейчас — будут действовать желтые э-талоны, карты рижанина и билеты с QR-кодом.

Какие могут быть преимущества и неудобства? Тут важно, чтобы Rīgas satiksme вовремя фактически в предновогодний и новогодний периоды произвело масштабные технические работы — а именно переграммировало всю систему "под масштабную реформу".

Как новая билетная система скажется на количестве и удобстве маршрутов?

Председатель правления предприятия Rīgas satiksme Джинета Иннуса отметила, что введение временных билетов необходимо для того, чтобы в будущем оптимизировать маршрутную сеть и ввести связанные маршруты. Депутат Рижской думы от "Нового Единства" Олаф Пулкс также говорил о том, что временные билеты дают еще и возможность более грамотно продумать маршрут — чтобы пассажирам удобно делать пересадки, что сделает город более мобильным.

Какие могут быть преимущества и неудобства? Да, временные билеты позволяют подумать о более удобных стыковках между маршрутами общественного транспорта, что выгодно пассажирам. Но одновременно и дают возможность из экономии укорачивать продолжительные и дублирующиеся частично маршруты. Пассажиру, раз уж он купил временной билет, с финансовой точки зрения все равно сколько пересадок делать.