Время собирать шины: к 2025 году Латвия должна вернуть на переработку 90% проданных покрышек

170 тонн покрышек за 10 дней: в таких объемах жители Латвии уже успели сдать использованные автомобильные шины. Сделать это можно и сейчас — причем совершенно бесплатно, сообщает LSM.

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Как отмечает портал, с каждым годом автомобильных шин в Латвии продается все больше — за один только 2022 год их было продано около 20 тысяч. Вместе с тем на Латвию распространяются требования Евросоюза по сбору и переработке проданных покрышек — уже к 2025 году странам ЕС нужно будет вернуть на переработку не менее 90% шин, которые ранее были проданы на внутреннем рынке.

В Латвии акцию по бесплатному сбору шин проводят предприятия Latvijas Zaļais punkts, Eco Baltia vide и Jumis. Кампания "Избавься от шин ответственно" продолжится до конца мая.

Сдать использованные шины жители могут в четырех местах Латвии — в Риге, на улице Гетлиню 5, а также в Сигулде, Даугавпилсе и Лиепае.

Как отметил директор Eco Baltia vide Андрис Зиемелис, что за 10 дней с начала акции жители сдали уже 170 тонн шин. Это примерно 17 тысяч покрышек.

"Полученные шины мы передаем на переработку нашим партнерам, которые производят из них энергию или используют для создания других продуктов. В основном шины перерабатываться в Литве, где они разлагаются на составные части. Впоследствии на основе этих материалов создаются гранулы, которые, к примеру, используются при производстве спортивного инвентаря, ими также покрывают спортзалы, детские площадки", — пояснил Зиемелис.

В свою очередь представитель дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмайстерс напомнил, что о покупке новых шин следует начинать думать, когда протектор шин приближается к минимально допустимой глубине: для летних шин он составляет 1,6 миллиметра, для зимних — четыре миллиметра.

Ожидается, что для выполнения требований ЕС пункты бесплатной сдачи шин в Латвии в ближайшие годы станут доступны на постоянной основе.

Ближайший пункт приема использованных шин жители Латвии могут найти на сайте skiroviegli.lv.